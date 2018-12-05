وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساء الثلاثاء، بضرورة الاهتمام بمتطلبات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتقديم حلول على أرض الواقع، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ودعم الجاد منهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد كافة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وانذارهم تمهيدًا لسحب الأراضي منهم لعدم الجدية.

وقال الزملوط، إن ذلك جاء خلال اجتماع لمجلس إدارة استثمار المحافظة الذي جرى انعقاده، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وجميع أعضاء المجلس من جهاز المحافظة التنفيذي.

وأضاف المحافظ، أنه ناقش خلال الاجتماع المشكلات والصعوبات المواجهة بعض المستثمرين، وكذلك آليات إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالمحافظة في إطار اللوائح والقوانين ودعم المستثمرين الجادين، وتعديل بعض الأنشطة الاستثمارية وتعديل الكيان القانوني واستبدال النشاط لبعض المشروعات ومنح إحدى المشروعات مهلة لتعديل البرنامج الزمني طبقا لما هو مخطط لتنفيذ المشروع.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة إنذار أصحاب الشركات المخالفة لبنود التعاقد ومنحهم مهله لتوفيق أوضاعهم بما لا يخالف بنود التعاقد الذي تم التخصيص عليه.