سياسي سعودي: قطر خططت لزعزعة أمن المملكة بمساندة إيران وتركيا

قال السياسي السعودي عبدالعزيز الجار الله، إن حلم الإطاحة بالمملكة العربية السعودية رافق العهد الذي جاء بالأمير حمد بن خليفة بعد انقلابه على والده الشيخ خليفة، وأيضًا ظهور محطة الجزيرة، وهذا الحلم لم ولن يفلح على الإطلاق.

وأضاف "الجار الله"، خلال مقطع فيديو عرضته فضائية "مداد نيوز" السعودية، أن قطر كانت تخطط ضد السعودية تساندها إيران وتركيا، واستغلت ثورات الربيع العربي في الخروج من التحفظ ومن السرية إلى العلن، وأعلنت مع الحلفاء، إيران وتركيا والإخوان المسلمين، عن مشروع زعزعة السعودية.

وأشار الجار الله، إلى أن حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في الأرجنتين، ممثلا عن السعودية، في قمة العشرين مع قادة أكبر تجمع اقتصادي وسياسي في العالم، يعني خسرت قطر وتركيا وإيران معظم الأوراق، وبقى إعلام الجزيرة وإعلام التسريبات التركية والإعلام الإيراني يمضغ الضغينة والأكاذيب والأحقاد.