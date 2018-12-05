سياسي سعودي: قطر خططت لزعزعة أمن المملكة بمساندة إيران وتركيا

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تسونامى الاحتجاج يعصف بفرنسا

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فجر السعيد تحكي عن واقعة تعرض فيفي عبده للحسد وظهور "عين" على جسدها

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سامى عبدالراضى يكتب عن أقدم سجين فى مصر: دخل السجن عام 1973 وقضى 45 عاماً بين الجدران وعاصر 30 مأموراً ورئيس مباحث

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