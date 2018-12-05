كشفت الفنانة فيفي عبده عن خوفها الشديد من الحسد واعتقادها فيه نظرًا لأنه مذكور في القرآن الكريم، وجاء ذلك خلال استضافة الإعلامية الكويتية فجر السعيد للفنانة فيفي عبده في برنامج "هنا الكويت" المذاع عبر فضائية "سكوب".

وحكت فجر السعيد عن واقعة تعرض فيفي عبده للحسد بعدما نشرت عدد من الفيديوهات على تطبيق "سناب شات" وأن فيفي عبده عبده اكتشفت ظهور شكل عين على جسدها ولم تصدق أن ذلك بسبب الحسد.

وأوضحت السعيد أن فيفي عبده تواصلت معها في اليوم التالي وطلبت منها أن توصلها بطبيب الأسنان الخاص بها نظرًا لأنها تعرضت لكسر درس في فمها أثناء وجودها في الكويت ومنذ هذه الواقعة وهي تصدق أن الحسد حقيقي.