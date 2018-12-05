تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنانة اللبنانية "منى مرعشلي" التي أطلق عليها أم كلثوم لبنان والتى اشتهرت بقوة صوتها خلال فترة الثمانيات من القرن الماضي.
ترصد "الوطن" 5 معلومات عن الراحلة في السطور التالية.
- منى محمد مرعشلي هي من مواليد 15 يوليو 1958 في منطقة المصيطبة في العاصمة اللبنانية بيروت
- بدايتها الفنية كانت من خلال المخرج سيمون أسمر الذى اكتشفها فى برنامج ستوديو الفن عام 1973 واشتهرت من خلاله باداء اغنيات الراحلة ام كلثوم.
- عقب تخرجها في البرنامج اطلقت عليها الصحافة لقب "ام كلثوم لبنان"
- تعاملت منى مع العديد من الشعراء والملحنين منهم الأخوين الرحباني وفيلمون وهبيوزياد الرحباني ومحمد ماضي وفيصل المصري ونور الملاح
- توفيت منى على أثر نوبة قلبية حادة أصابتها في 5 ديسمبر 2016 عن عمر يناهز 58 عام، وكانت والدتها نازك توفيت قبل شهرين من وفاتها.