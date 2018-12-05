تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنانة اللبنانية "منى مرعشلي" التي أطلق عليها أم كلثوم لبنان والتى اشتهرت بقوة صوتها خلال فترة الثمانيات من القرن الماضي.

ترصد "الوطن" 5 معلومات عن الراحلة في السطور التالية.

- منى محمد مرعشلي هي من مواليد 15 يوليو 1958 في منطقة المصيطبة في العاصمة اللبنانية بيروت

- بدايتها الفنية كانت من خلال المخرج سيمون أسمر الذى اكتشفها فى برنامج ستوديو الفن عام 1973 واشتهرت من خلاله باداء اغنيات الراحلة ام كلثوم.

- عقب تخرجها في البرنامج اطلقت عليها الصحافة لقب "ام كلثوم لبنان"

- تعاملت منى مع العديد من الشعراء والملحنين منهم الأخوين الرحباني وفيلمون وهبيوزياد الرحباني ومحمد ماضي وفيصل المصري ونور الملاح

- توفيت منى على أثر نوبة قلبية حادة أصابتها في 5 ديسمبر 2016 عن عمر يناهز 58 عام، وكانت والدتها نازك توفيت قبل شهرين من وفاتها.