حالة من عدم الاستقرار في الطقس

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة على موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

رئيس "العربية للتصنيع": لدينا قدرات غير محدودة في تصنيع الطائرات.. ونجاح "المعرض" فاق توقعاتنا

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن نجاح معرض «إيدكس» فاق توقعاتنا، وتم توقيع العديد من البروتوكولات مع عدد من الدول، موضحًا أن الهيئة لديها خطة طموحة خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون المشترك مع العديد من الدول.

حكومة فرنسا تعلق زيادات الوقود 6 أشهر و"أمستردام" تستعد للاحتجاجات

رغم التأكيدات المتواصلة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته بعدم التراجع عن زيادة ضرائب الوقود والمحروقات بداية يناير المقبل، أعلنت حكومة إدوارد فيليب، تعليق الزيادة المقررة 6 أشهر، تحت ضغط احتجاجات «السترات الصفراء» المستمرة منذ أسابيع.

رئيس المخابرات البريطانية يحذر بلاده من "هواوي" الصينية

حذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية "أليكس يونجر"، في خطاب ألقاه الإثنين الماضي، من تهديد أمني متزايد من شركة الهاتف الصينية "هواوي".

مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية بنيجيريا

أفادت وكالة "فرانس برس" من مصادر أمنية اليوم، بمقتل 8 جنود قتلوا في الهجوم الذي شنه عناصر من جماعة بوكو حرام الجهادية في نهاية هذا الأسبوع على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

مقتل إرهابي وإصابة آخر في اشتباكات مع الأمن على طريق الفرافرة

أسفرت اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وإرهابيين على طريق الفرافرة، عن مقتل إرهابي وإصابة آخر، وجرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

العثور على مركب الصيد الغارق فى خليج السويس.. وأهالى المفقودين: "عاوزين ولادنا"

بعد 3 أيام من البحث المتواصل، عثرت فرق البحث البحرى فى خليج السويس، أمس، على مركب الصيد "ياسين الزهيرى"، غارقاً فى منطقة "الرزازات"، قرب مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، حسب مصادر فى غرفة عمليات ميناء الأتكة للصيد فى السويس، قالت إن "أجهزة الاستشعار عن بعد رصدت حطام المركب فى عمق المياه، دون أى آثار للصيادين الـ13 المختفين على متنها".

محافظ البنك المركزي لـ"الوطن": إنتاج نقود بلاستيكية.. وطرحها في 2020

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن بدء إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري" وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنَّه سيتم تداول تلك النقود خلال عام 2020.

"الأرصاد": موجة من عدم الاستقرار ذروتها الخميس وتنتهي الجمعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الطقس، متمثلة في نشاط الرياح على كل أنحاء الجمهورية مثيرًا الرمال والأتربة.

محمد هنيدي: "طُردت من كلية الحقوق.. ورسبت في اختبارات الفنون المسرحية"

قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان طالبًا في كلية الحقوق ورسب عامين متتاليين مما أدى إلى طرده من الكلية، وكان يغيب عن المحاضرات ولم يهتم بالدراسة لانبهاره بالمسرح.

القصة الكاملة لـ "مذكرة" نيابة الأموال العامة.. وأقوال الشهود في قضية الاختلاسات والتلاعب بأموال الزمالك

تفاصيل مذكرة نيابة الأموال العامة وأقوال الشهود فى قضية الاختلاسات والتلاعب بأموال نادى الزمالك، التحقيقات تكشف التلاعب في تغيير عملة بسعر أعلى من البنك المركزي.. و"زادة" سحب 63 ألف دولارمن الحساب الخاص ولم يتم توريدها للنادي.