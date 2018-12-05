قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن السيارات العادية سيزيد سعرها في حدود 4% بعد تحرير صرف الدولار الجمركي.

وتوقع السبع خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" أن تقل أسعار السيارات الأوربية بداية من يناير المقبل بنسبة تصل لـ2 أو 3% مؤكدًا ان السيارات الأوربية تحت 1600 CC سترفع عنها الضرائب الجمركية بنسبة تصل إلى 12% بداية من يناير المقبل.

وأوضح السبع أن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي جاء لرفع الدعم عنه للسلع غير الضرورية وأنه الآن يخضع لسعر البنك المركزي.