بالتفاصيل| جامعة الأزهر تمنع أساتذتها من الظهور الإعلامي إلا بإذن

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف عن تفاصيل قرار منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي إلا بإذن مسبق.

وقال زارع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" إن القرار تنفيذًا للائحة التنفيذية الصادرة عام 1961.

ونفى المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن يكون القرار صدر تعسفيًا ضد الدكتور سعد الهلالي، مؤكدًا أنه صدر بسبب الفوضى في الفتوى التي حدثت خلال الفترة الأخيرة وادعاء البعض بانتسابه للأزهر وإصدارهم لفتاوى مثيرة للجدل، مشددًا على أن ذلك لا يعتبر حجرًا للرأي وأن من لديه رأي مخالف لما عليه الأزهر يذهب للمراكز البحثية ولعلماء الأزهر لمناقشتهم.