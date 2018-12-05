ضبط صاحب مخبز يبيع حصة الدقيق المدعم للسوق السوداء في أسيوط

نجح فريق مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط، اليوم، في ضبط صاحب مخبز تصرف في 5 أطنان و300 كيلوجرام من حصة الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء بأبو تيج في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "ش. ص. م"، مقيم بندر أبو تيج، 40 سنة، صاحب مخبز بلدي كائن بذات الناحية، بتهمة التصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بلغ إجماليها 5 أطنان و300 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.