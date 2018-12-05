أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنفيذ مشروع للصرف الصحي ومدرسة ابتدائية جديدة لقرية القصر بتكلفة إجمالية 19 مليون و300 ألف جنيه.

وقال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ الخطوات النهائية لتشغيل خط الطرد لمشروع الصرف الصحي بقرية القصر الإسلامية بطول 14 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وأضاف كمال، أنه جرى البدء في تنفيذ مشروع إقامة مدرسة جديدة ابتدائية بالقرية بتكلفة 7 مليون و300 ألف جنيه، تضم 11 فصلًا دراسيًا ومعامل وقاعات للاجتماعات.

وأشار رئيس مركز الداخلة إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير محطة مياه الشرب بالقرية بقدرة 200 متر مكعب ساعة، من خلال إحلال وتجديد فلاتر المياه بها ومحركات الكهرباء بالمحطة.