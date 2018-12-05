يقدم البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة، عددًا من العروض المسرحية المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة.

وتنشر "الوطن" خريطة العروض الفنية بالمسرح، اليوم 5 ديسمبر، وهي كالتالي:

- "حدث في بلاد السعادة" على مسرح السلام بالقصر العيني، في تمام الساعة 8 مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 20، 30 ،50 ،75 ،100 جنيهًا.

- "صحينا يا سينا" على قصر الأمير طاز، في تمام الساعة 8 مساءً.

- "الحكاية روح" على مسرح مركز الهناجر للفنون، في تمام الساعة 1 ظهرًا.

- "ولاد البلد" بمرسى مطروح، في تمام الساعة 8 ونصف مساءً، والدخول بالمجان.