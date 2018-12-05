شنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، اليوم، حملة شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمنطقتي غرب ووسط الدلتا، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "نصر.ع" (58 سنة-صاحب مخزن حبوب) بمركز كوم حمادة، لحيازته وتخزينه كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به، وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى، مستفيداً من فارق الأسعار محققًا أرباحاً غير مشروعة، وضُبط بحوزته 15 طن أرز شعير.