وجه المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء القطاعات، بضرورة صيانة الشبكات لتخفيض معدلات الفاقد من مياه الشرب، وخطة لاستبدال المحابس أثناء أعمال الصيانة أو الانقطاعات المفاجئة لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للوقت.

وشدد بدوي، في اجتماع مع قيادات الشركة، بحسب بيان اليوم، على الوصول للطاقة الإنتاجية المثلى بالمحطات، وفقا لقدرتها التصميمية بتغيير طلمبات ذات كفاءة عالية مثل ما يتم بمحطة إمبابه الرئيسية.

وطالب بدوي رؤساء القطاعات متابعة وسرعة الانتهاء من تأهيل بعض محطات "الكومباكت"، كما يحدث بمحطة أبوالنمرس، بإضافة وحدات جديده ترفع الطاقة الإنتاجية من 6000 متر مكعب في اليوم، إلى حوالي15 ألف متر مكعب في يوم، قابلة للزيادة وكذلك محطتي الجلاتمة 1،2.

وفى ذات السياق، تعمل الشركة على دراسات للاستفادة من بعض الآبار الارتوازية في ناهيا بالتعاون مع وزارة الري.