يستمر إغلاق بوغاز البرلس وتوقف أعمال الملاحة لمراكب بميناء الصيد البرلس في كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمياه البحر الأبيض المتوسط.

ومنعت الظروف الجوية الصيادين، عن الخروج في رحلات صيد ورست المراكب داخل ميناء الصيد البرلس.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة، على المدن والقرى، على مدار الايام الماضية، وتسببت في غرق شوارع القرية ودفعت الوحدات المحلية بسيارات وكساحات لرفع مياه الأمطار، وذلك عقب تآثر الحركة المرورية وحركة البيع والشراء في المحلات والأسواق.

ووجه محافظ الأقليم، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بتكثيف حملات النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية، والدفع بمزيد من المعدات لشفط المياه من الشوارع، وفتح جميع البيارات الصرف وصفايات الأمطار وتشغيل محطات الصرف بكامل طاقتها.