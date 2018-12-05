أصيب عضو هيئة تدريس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بجروح متعددة، إثر اعتداء طالب عليه بسلاح أبيض "مشرط " خلال محاضرة بالكلية.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من ناصر الدويني مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، بقيام "محمود .م . ع" طالب بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، بالتعدي على الدكتور رضاء . ع .ف، أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بسلاح أبيض "مشرط" كان بحوزته أثناء محاضرة بأحد المدرجات بكلية العلوم، ما أدى الى إصابته بجروح متفرقة بالوجه والرقبة، ونقل على إثرها إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، وفر الطالب هاربا.

وبتفتيش حقيبة الطالب، وجد بداخلها شريط برشام، وبعرضه على الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعي، تبين أنها تستخدم لعلاج الأمراض النفسية.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة .