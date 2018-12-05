تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة الارجنتين بالقاهرة والمعهد الثقافى الايطالى حفلاً لعازف الساكسفون والكلارنيت الارجنتينى خافيير جيروتو وذلك فى الثامنة مساء الخميس 6 ديسمبر على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مزيج من اشهر اعمال موسيقى امريكا اللاتينية والتانجو والجاز والتراثية الارجنتينية الى جانب مختارات من مؤلفاته الخاصة .

يشار ان خافيير جيروتو ولد بالارجنتين عام ١٩٦٥، بدا العزف على آلة الكلارينت فى سن مبكرة تلاه الساكسفون ثم التحق بالكونسرفتوار ، درس التاليف والتوزيع الموسيقى ، انتقل للاقامه فى ايطاليا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ، عزف مع العديد من الفرق بعضها من تأسيسه منها فيرتينتى ، جاز ٤٤٠ ، جام ، ورباعى انزو بيسشونى ، قام بجولات فنية ناجحة فى مختلف الدول منها الارجنتين ، ايطاليا ، هولندا ، اليابان ، فرنسا ، اسبانيا ، سويسرا ، النمسا والمانيا ونال العديد من الجوائز الهامة بعد مشاركته فى كثير من المهرجانات العالمية .