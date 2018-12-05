قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز جلسة محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة لـ31 يناير للنطق بالحكم.

كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، قد أمر بإحالة 28 متهما، بينهم 17 هاربين- وسيدتين، والباقي أُحيلوا محبوسين وتجري محاكمتهم أمام "جنايات شمال الجيزة"، وكذلك إخطار الـ"إنتربول" بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.

وحقق فريق من أعضاء النيابة العامة، مع المتهمين، تحت إشراف المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول.