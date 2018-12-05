شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد، والمنعقدة تحت عنوان "معايير الجودة وأمان المريض وتسجيل المنشآت الصحية"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، وبحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة.

حيث بدأت الدورات يوم 1 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة ٣ أسابيع، حيث يتم تدريب ٨٠ شخصا اسبوعيا من الاطقم الطبية والإدارية والتمريض علي معايير تسجيل المنشآت، كما يتم توفير إقامة لهم طوال فترة التدريب، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزيرة الصحة ان الدورات التدريبية تستهدف مسئولى الرعاية الاساسية ومديري الوحدات الصحية والمستشفيات ومختلف الكوادر الطبية والتنفيذيين بمستشفيات بورسعيد، وذلك للتدريب علي تطبيق معايير الجودة والتدريب المتقدم في مهارات الاعتماد وتحسين جودة المنشآت الصحية (TOT).

اكدت وزيرة الصحة على حرصها بأن تشهد وتتابع التدريب للفرق الطبية والتى ستعمل بنظام التأمين الصحي الجديد، والذي يمثل نقطة تغيير فارفة في مسار المنظومة الصحية والطبية وتصحيح للصحة بأكملها بمصر، لافتة إلى ان تطبيق الجودة فى الخدمة الصحية يساوي خدمة ذات جودة للمريض.

ووجهت وزيرة الصحة المتدربين بضرورة العمل الدؤوب وفقا لأحدث أساليب العلم الحديث، مع الاستفادة من التجارب السابقة الإيجابية، مشيرة إلى ان هذه المنظومة الجديدة والتي ستنطلق من محافظة بورسعيد ستكون نقطة البداية للتطبيق في كافة المحافظات تباعا.

واشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر بالفعل تمتلك كوادر طبية مؤهلة لتقديم أفضل خدمة للمرضي، موضحة انه تم إعداد تلك الدورات التدريبية لتأهيلهم لتطبيق انظمة الجودة والاعتماد العالمية، بما سينعكس على الخدمة الطبية التى ستقدم للمواطنين، فضلا عن الارتقاء بالمستوى الصحي فى مصر.

ولفتت وزيرة الصحة إلى ان تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، تهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، حيث يستوعب النظام الجديد للتأمين الصحي جميع فئات المجتمع.