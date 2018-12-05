أكد أ.د/ ماجد نجم ان الجامعة تهتم بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للطلاب من اجل تكوين لبنة تثري المجتمع ومكتسب نفتخر به تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية ورؤى القياده السياسيه و تنميه القدرات والمهارات والخبرات . واوضح سيادته ان اهداف الدورة التدربيبة تتمثل في المساعدة علي تحقيق الهدف من التنمية البشرية، اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدي الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل ، مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الأستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل ، زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم ، التدريب والتطوير لرفع مستوى اداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات ، تحقيق النجاح للطالب علي المستوي الشخصي والمجتمعي لمواجهه سوق العمل . وجدير بالذكر ان محاور الدورة التدريبية تتمثل في " تعريف أدارة الموارد البشرية ومفهومها ، وظائف الأنشطة الرئيسية لأدارة الموارد البشرية ، صفات مدير الموارد البشرية ، أدارة الموراد البشرية ، أساليب التواصل الوظيفي " .