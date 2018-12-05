أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بمحطة المعالجة بمدينة بورسعيد.

وجاءت الوظائف حسب الإعلان كالتالي:

1- مهندس صيانة ميكانيكية (بكالوريوس هندسة- ميكانيكا).

2- كيميائي (بكالوريوس علوم).

3- أخصائي سلامة وصحة مهنية (بكالوريوس هندسة-علوم).

4- أمين مخزن (دبلوم صناعي مناسب).

5- فنيين كهرباء (دبلوم صناعي كهرباء).

6- فني صيانة أجهزة (دبلوم صناعي).

7- فنيين ميكانيكا (دبلوم صناعي ميكانيكا).

8- عمال تشغيل (شهادة الابتدائية أو محو الأمية).

9- عمال زراعة (شهادة الابتدائية أو محو الأمية).

10- مراقبين أمن (مؤهل متوسط مناسب).

11- سائق (شهادة الابتدائية أو محو الأمية).

وتتمثل شروط التقديم في الآتي:

- أن يكون من قطاني محافظة بورسعيد.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، ما عدا الوظائف الحرفية (عمال وسائقين).

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز الكشف الطبي.

- أن يقبل العمل بأي موقع من مواقع الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام العقد المؤقت.

- القيد في النقابة بالنسبة للمهندسين- رخصة مهنية بالنسبة للسائقين لا تقل عن الثانية.

وتتضمن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف ما يلي:

- السيرة الذاتية.

- شهادة المؤهل.

- شهادة الميلاد.

- شهادة تحديد الموقف التجنيدي.

- بطاقة الرقم القومي.

- عدد 2 صورة شخصية.

وعلي الراغبين في شغل هذه الوظائف، التقدم بطلب لرئيس قطاع التنمية البشرية والإدارية خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.