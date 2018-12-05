أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بمحطة المعالجة بمدينة بورسعيد.
وجاءت الوظائف حسب الإعلان كالتالي:
1- مهندس صيانة ميكانيكية (بكالوريوس هندسة- ميكانيكا).
2- كيميائي (بكالوريوس علوم).
3- أخصائي سلامة وصحة مهنية (بكالوريوس هندسة-علوم).
4- أمين مخزن (دبلوم صناعي مناسب).
5- فنيين كهرباء (دبلوم صناعي كهرباء).
6- فني صيانة أجهزة (دبلوم صناعي).
7- فنيين ميكانيكا (دبلوم صناعي ميكانيكا).
8- عمال تشغيل (شهادة الابتدائية أو محو الأمية).
9- عمال زراعة (شهادة الابتدائية أو محو الأمية).
10- مراقبين أمن (مؤهل متوسط مناسب).
11- سائق (شهادة الابتدائية أو محو الأمية).
وتتمثل شروط التقديم في الآتي:
- أن يكون من قطاني محافظة بورسعيد.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، ما عدا الوظائف الحرفية (عمال وسائقين).
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز الكشف الطبي.
- أن يقبل العمل بأي موقع من مواقع الشركة.
- أن يقبل العمل بنظام العقد المؤقت.
- القيد في النقابة بالنسبة للمهندسين- رخصة مهنية بالنسبة للسائقين لا تقل عن الثانية.
وتتضمن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف ما يلي:
- السيرة الذاتية.
- شهادة المؤهل.
- شهادة الميلاد.
- شهادة تحديد الموقف التجنيدي.
- بطاقة الرقم القومي.
- عدد 2 صورة شخصية.
وعلي الراغبين في شغل هذه الوظائف، التقدم بطلب لرئيس قطاع التنمية البشرية والإدارية خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.