قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة بالفترة المسائية، اليوم الأربعاء، في 4 مراكز على مستوى المحافظة وهي ديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار خفيفة على بعض قرى هذه المراكز، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين على أن يجرى تعطيلها في أي أماكن أخرى قد يحدث فيها سقوط أمطار.

كما أعلن المحافظ عن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد إلى القصوى، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

وأصدر تعليماته للجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أية أزمات محتملة، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد، طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه والصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والاحياء بمراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، والتنسيق مع مديرية الرى للتأكد من تطهير مخرات السيول، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة وتجهيزها لمواجهة أية مواقف طارئة.

وأضاف أن غرفة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم، للتعامل مع أي أحداث طارئة حين حدوثها، واستمرار أعمالها على مدار 24 ساعة، بحضور ممثلي جميع الجهات التنفيذية والامنية المعنية، وعلى تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين.

وناشد المحافظ جموع المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والسفر بين المحافظات، والالتزام بقواعد وضوابط المرور.