بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تعزيز التعاون مع شركة ليوناردو إحدى كبرى الشركات الإيطالية ذات النشاط الدولي في مجال الفضاء والدفاع والأمن، وذلك في إطار النشاط المكثف للفريق عبد المنعم التراس وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية الصديقة.

وأشار التراس: "أننا بحثنا كيفية تحقيق الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بين الجانبين خاصة في مجالات التصميم وتطوير المنتجات".

وأكد التراس أن مشاركة كبري الشركات الإيطالية الدولية بمعرض إيدكس تؤكد مكانة مصر وقدرتها على تنظيم أكبر حدث دولي لمعدات الدفاع والأمن.

ومن جانبه أشاد كبار مسئولي شركة ليوناردو الإيطالية بالإمكانيات وقدرات الهيئة العربية للتصنيع المتطورة مؤكدين تطلعهم للتعاون وتنسيق الجهود التصنيعية، وتبادل الخبرات مع الهيئة في مجالات التصنيع المختلفة.