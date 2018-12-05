أصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخي الحذر، لمواجهة أمطار النوة التي اجتاحت البلاد اليوم، من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأمر المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية والري، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة، وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار خلال النوة الحالية.

وشهدت القليوبية منذ فجر اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، إلا أنه جرى تحقيق السيولة المرورية على معظم أنحاء المحافظة.

وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين بتواخي الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة وتستمر رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ولحين الانتهاء من النوة الحالية.