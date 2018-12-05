تنظم مكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل، فعالية حول مبادرة "قصتها Her Story" بالتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ومكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، وبدعم من شؤون كندا العالمية، وذلك بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار فعاليات حملة الـ 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة التي ينظمها برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2018، كما تهدف لإنتاج المعرفة ونشرها حول قضايا المساواة بين الجنسين، وحياة النساء والفتيات وإسهاماتهن في المنطقة العربية.

وتدور المبادرة حول تسجيل التجارب الإنسانية من منظور نسوي، مع التركيز على دور المرأة ومعالجة غياب النساء واستبعادهن من السجلات التاريخية عبر القرون، مما قلل من الأدوار التي لعبتها المرأة في التاريخ والسياسة والعلوم.