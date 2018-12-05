تفقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، وذلك خلال فعاليات في اليوم الثالث والأخير لمعرض EDEX-2018.

وتم خلال اللقاء الترحيب بالفريق "بن طحنون" والإشادة بالمشاركة المتميزة من الجانب الإماراتي، كما تم الإشادة بتظيم المعرض والدور والجهد المبذول من وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض للخروج بشكل مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها، وتم التأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين الدولتين الشقيقيتين.

واصطحب الوزير "بن طحنون" في جولة تفقدية شاهد فيها معروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض والإمكانيات التصنيعية للعربات المدرعة St100 وSt 500، وتعرف على أحدث الإمكانيات التصنيعية الهائلة التي توصلت إليها شركات وزارة الإنتاج الحربي، وأشاد رئيس الوفد الإماراتي بما شاهده من إمكانيات تعكس قدرة مصر ومكانتها بين شعوب العالم.