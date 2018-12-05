عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض المقترحات والإحتياجات المطلوبة لتحقيق الإستعداد الكامل لهذا الحدث العالمى وذلك بحضور مديرى المرور والإسكان والطرق والزراعة والمنطقة العاشرة للطرق والكبارى والتخطيط العمرانى وشبكة المعلومات الجغرافية GIS ورئيس مدينة أسوان الجديدة ، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وأثناء الإجتماع أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته للجهات المعنية بإعداد قاعدة بيانات متكاملة بالمطالب والإحتياجات المطلوب تنفيذها خلال الفترة الحالية ومناقشاتها مع نائب المحافظ اللواء سعيد حجازى الأسبوع القادم للوصول إلى الصياغة النهائية لها ثم عرضها على المحافظ لرفعها إلى الوزارات المختصة لسرعة توفير الإعتمادات المالية والبدء فى تنفيذها على أرض الواقع بالوجه الأكمل ، موضحاً بأنه تم التنسيق مع الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لإنشاء بوابة حضارية بمدخل مطار أسوان الدولى لتحقيق الشكل الجمالى بها بإعتباره النقطة الأولى فى إستقبال ضيوف المحافظة من السائحين والزائرين ، كما شدد اللواء أحمد إبراهيم على ضرورة التنسيق المسبق بين مديرية الطرق وإدارة GIS مع مسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم فى الشوارع والميادين والمناطق المختلفة ، مع قيامهم بإعادة الشئ لأصله فى أى أعمال متعلقة بتركيب الشبكات أو الخطوط قبل البدء فى أعمال الرصف للطرق لمنع إهدار المال العام والحفاظ على الشكل الجمالى العام بالمناطق المختلفة ، مكلفاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة القيام بإستثمار الطرق والشوارع الرئيسية وأيضاً المساحات الفارغة فى تركيب الإعلانات والدعاية المضيئة طبقاً لقواعد التنسيق الحضارى من خلال شركات الدعاية المتخصصة فى هذا المجال لإضفاء اللمسة الجمالية بها ، فضلاً عن قيام مدير التخطيط العمرانى بإعداد خريطة توضيحية بالطرق الرئيسية لمدينة أسوان ، وكذا المواقع المقترحة لإقامة قاعة مؤتمرات حضارية تستقبل ضيوف المنتدى ، كما وجه محافظ أسوان مدير عام المرور بالتنسيق مع رئيس مدينة أسوان والطرق لدراسة إلغاء التقاطعات الرأسية على الطرق الرئيسية وإستبدالها بدورانات محورية UTURN لتلافى وقوع أى حوادث ، مع دراسة إلغاء المطبات العشوائية وإحلالها بمطبات مطابقة للمواصفات فى الأماكن التى تحتاج لذلك ، فضلاً عن دراسة تركيب بلدورات مضيئة فى بعض الميادين الرئيسية بنطاق المدينة لإضفاء اللمسة الجمالية بها ، مطالباً رئيس المدينة بالتنسيق مع الطرق وإدارة المحاجر بالمحافظة لوضع موازين فى مدخل كل محجر للقيام بمتابعة أوزان الحمولات المحددة لسيارات النقل الثقيل وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لذلك من أجل تحقيق السيطرة الكاملة فى تحصيل الرسوم المقررة على هذه السيارات والتى يتم الإستفادة منها وإستثمارها فى صيانة وتطوير الطرق ، مع منع هذه السيارات أيضاً من تحميل أى كميات زائدة لما تسببه من أثار سلبية على شبكات المرافق المختلفة عند مرورها بالطرق المحددة لها .