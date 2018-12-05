أقام رئيس نادي الزمالك، 4 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 ديسمبر الجاري، في الدعاوى رقم 1716/4323/2175، والتي تضمنت رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية، وعدم الاختصاص بنظر طعن رئيس الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية، ورفض دعوى إلغاء قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية للنادي، وعدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين.

واختصمت الطعون رقم 12252/12253/12254 لسنة 65 عليا قضائية عليا، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.