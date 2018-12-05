عقد مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، ورشة عمل لواعظات الأزهر الشريف للتدريب على كيفية التعامل مع القضايا السكانية والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، إن الورشة تناولت العديد من القضايا المعاصرة التي تتعلق بشئون الأسرة، ودور الواعظات في النهوض بالسياسات السكانية، بالإضافة إلى بيان وتوضيح ما يتعلق بتنظيم الأسرة والحقوق الإنجابية من خلال المنظور الطبي والإسلامي، وموقف الإسلام من العنف ضد المرأة، والتمييز ضد الأطفال بسبب النوع أو الجنس، وموقف الشريعة الإسلامية من العنف الأسري.

أضاف "عفيفي" أن الورشة ناقشت عدة محاور مهمة في مجال السلامة الأسرية مثل: مقومات السلامة الأسرية وتحدياتها، والأمومة الآمنة، وكيفية حماية صحة المراهقين والشباب من المخاطر الخارجية كالتنمر وزواج القاصرات إلى غير ذلك من القضايا التي تحتاج إليها كل أسرة في المجتمع، خاصةً تلك القضايا التي يتعرض الواعظات أثناء تواصلهن مع الناس لأسئلة مرتبطة بها.

وأوضح الأمين العام أن المجمع حريص على التدريب العملي للواعظات في القضايا المختلفة؛ لرفع الكفاءة العلمية والدعوية لديهن.