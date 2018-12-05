شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "DCI" الفرنسية، بجناح وزارة الإنتاج الحربى على هامش المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، المقام في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر الجاري.

وقال العصار إنه بموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "Défense conseil internationa -DCI" التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، من خلال عقد شراكة في مختلف المجالات التصنيعية للمنتجات الدفاعية والمدنية من إلكترونيات وتقنيات رقمية وعلوم المعادن والميكانيكا والصناعات الكيميائية وغيرها من المنتجات، حيث تم الاتفاق على نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وكذا تطوير خطوط الإنتاج ونظم التصنيع وتقديم الدعم الفني للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تطوير خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية بالشركات والوحدات التابعة لها بشكل دائم ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.

من جانبها شكرت جوليا ماريس، رئيس شركة "DCI" الفرنسية، الجانب المصري على حفاوة الاستقبال وأثنت على التنظيم الرائع لمعرض "إيديكس 2018"، والذي خرج في نسخته الأولى بشكل رائع يناسب مكانة وقوة مصر، لافتة إلى أنها مبهورة من أنه تم الإعداد لكل ذلك في عام واحد فقط.

وأوضحت ماريس أن وزارة الدفاع الفرنسية أنشأت شركة "DCI" بهدف نقل خبرات القوات المسلحة الفرنسية ونقل التكنولوجيا إلى الدول الصديقة لفرنسا، لافتة إلى أن قيام الطرفين بدراسة مشتركة لإحتياجات السوق المصري والإفريقي، وأن الشركة الفرنسية ستقوم بتقديم دراسة جدوى للمشروع إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بحيث يتم البدء في تنفيذه وتطوير الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الجانبان عمق العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، والذي يعد من مظاهره مشاركة عدد كبير من الشركات الفرنسية في معرض "إيديكس 2018"، معربين عن تطلعهم لتفعيل التعاون الثنائي بين الوزارة والشركة على نحو يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.