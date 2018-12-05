أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على ضرورة تكثيف جهود جميع أجهزة محافظة مطروح على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة مطروح، اليوم، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وتيسير حركة الطرق والمواطنين.

وطالب محافظ مطروح، بسرعة التعامل وسحب الأمطار من جميع أماكن تجمعها والاستعداد التام والمتابعة المستمرة طوال اليوم مع الجهات المعنية كمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لإعطاء تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التي تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولي والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية، وسرعة تيسير الحركة للمسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة.

ووجه محافظ مطروح، اليوم، لمسؤولي قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين، والتنسيق مع إدارة المرور المركزي وتأمين الطرق بالمناطق المختلفة التي تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول لتيسير حركة الطريق وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه يتم التعامل مع مياه الأمطار والتدخل السريع فور سقوطها والاستعانة بالمعدات المجهزة والسيارات والأفراد مع الرد على شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها في كسح تجمعات المياه ببعض المناطق.

وتشهد محافظة مطروح من ناحية أخرى، استمرار فرحة أهالى المحافظة بموسم الأمطار باعتباره موسم الخير خاصة داخل التجمعات الصحراوية مع أهميتها في الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية داخل الصحراء مع سرعة تخزين مياه الأمطار بالآبار وحول السدود.