يعقد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه حول آخر التطورات في ليبيا.

ولم يحدد المكتب الإعلامي موضوعا معينا للمؤتمر بحسب تعميم وصل "الوطن".