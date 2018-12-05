شهدت طريق شمال البحر الأحمر، سقوط أمطار وخاصة طريق رأس غارب الزعفرانة.

وكان مجلس مدينة رأس غارب وشركات البترول، أجروا الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمواجهة الأمطار.

كانت محافظة البحر الأحمر تلقت تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، باحتمال سقوط الأمطار على المحافظة وخاصة شمالها، مؤكدة أنها قد تشتد وتكون رعدية من اليوم ولمدة 48 ساعة.

وفي السياق ذاته، قال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتم التنسيق مع جميع شركات البترول وهيئة الطرق.

جدير بالذكر، أن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر شهدت قبل عامين، أمطارا وصلت لحد السيول، وخلفت ورائها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات.