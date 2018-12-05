وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بفتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة في المناطق المحرومة بمدينة الخارجة.

وقال المحافظ، خلال جولة لعدة مناطق سكنية بمدينة الخارجة، ومحلات الجزارة وبيع اللحوم، إنه وجه بتسهيل إجراءات توفير منافذ لبيع اللحوم بالمناطق المحرومة والتي لا تتوفر بها محلات بيع اللحوم، ومنح مهل شهرين من سداد إيجار المنافذ الخاصة ببيع اللحوم في المناطق المحرومة مع تسهيل كافة الإجراءات للجزارين الذين يبيعون اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، وتقديم مميزات خاصة لمحلات الجزارة في المناطق المحرومة من توافر محلات اللحوم.