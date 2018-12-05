صدرت عن دار "هاشيت أنطوان" اللبنانية، رواية "الأعراف"، وهي الرواية السادسة للروائي المصري محمد علاء الدين، بعد "إنجيل آدم"، "اليوم الثاني والعشرون"، "الصنم"، "القدم"، "كلب بلدي مدرب".

وتدور الرواية في إطار غرائبي عن أمّ تحكي لابنها كيف كانت "قطة" قبل 40 عاما، وتستمر متعة السرد على مدار 165 صفحة من القطع المتوسط عن الحيوانات التي تحولت إلى بشر، ومن المنتظر أن تشارك الرواية في معرض بيروت الدولي للكتاب المقرر انطلاقه 6 ديسمبر 2018.

محمد علاء الدين هو روائي مصري من مواليد العام ١٩٧٩، وبجانب أعماله الروائية فله 4 مجموعات قصصية هي: "الضفة الأخرى"، "الحياة السرية للمواطن م"، "الصغير والحالي"، "موسم الهجرة لأركيديا".