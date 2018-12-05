تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة، والمعهد الثقافي الإيطالي حفلاً لعازف الساكسفون والكلارنيت الأرجنتيني خافيير جيروتو، وذلك في الثامنة مساء الخميس 6 ديسمبر على المسرح الصغير.

يتضمَّن البرنامج مزيجا من أشهر أعمال موسيقى أمريكا اللاتينية والتانجو والجاز والتراثية الأرجنتينية إلى جانب مختارات من مؤلفاته الخاصة.

يشار إلى أن خافيير جيروتو ولد بالأرجنتين عام 1965، وبدأ العزف على آلة الكلارينت في سن مبكرة تلاه الساكسفون ثم التحق بالكونسرفتوار، ودرس التأليف والتوزيع الموسيقي، وانتقل للإقامة في إيطاليا وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وعزف مع العديد من الفرق بعضها من تأسيسه منها "فيرتينتي، جاز 440، جام، ورباعي إنزو بيسشوني"، قام بجولات فنية ناجحة فى مختلف الدول منها الأرجنتين، إيطاليا، هولندا، اليابان، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، النمسا وألمانيا.

ونال العديد من الجوائز المهمة بعد مشاركته في كثير من المهرجانات العالمية.