افتتح الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء و تطويره بكلية الصيدلة فعاليات السمبوزيوم العلمي الأول بين مصر و اليابان ، و الذي يقام بالتعاون بين جامعة عين شمس و جامعة هيليوبولس و جامعتي طوكيو و هيروشيما اليابانيتين تحت عنوان

"Mining the Microbial Pathways for the Discovery of New Bio-active Natural Products"

أقيم السمبوزيوم بمشاركة البروفوسيور توموهيشا كوزوياما من جامعة طوكيو و البروفيسور كينجي اراكاوا من جامعة هيروشيما و الأستاذ المساعد أحمد أيوب بجامعة هيليوبولس ، وبحضور د. شريف القطب مدير وحدة تطوير المشروعات و دعم الابتكار بجامعة عين شمس و لفيف من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الطلاب بالكلية.

وخلال كلمته أشاد أ.د. عبد الناصر سنجاب بالتعاون المثمر بين الجامعات المصرية و اليابانية في المجالات البحثية المختلفة ، لافتاً اليغ نجاح المعرض الذي استضافته جامعة عين شمس الأسبوع الماضي برعاية السفارة اليابانية بالقاهرة و بمشاركة 10 من كبرى الجامعات اليابانية.

و أكد حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكات الدولية بما يسهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة و يفتح آفاق أرحب للتعاون و تبادل الخبرات البحثية و الأكاديمية.

و تعقيباً على الأبحاث و المشروعات التي تم عرضها ، شدد أ.د. عبد الناصر سنجاب على أهمية العمل بروح الفريق لضمان نجاح أي مشروع بحثي ، قائلاً " مهما توافرت الإمكانيات المادية و الأدوات البحثية ، يظل العمل الجماعي هو كلمة السر في نجاح أي عمل بحثي ".