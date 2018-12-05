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بين الإعدام والمؤبد.. القضاء المصري يقتص من قيادات الإخوان الإرهابية

بين الإعدام والمؤبد.. القضاء المصري يقتص من قيادات الإخوان الإرهابية

بالفيديو| مراسم جنازة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب

بالفيديو| مراسم جنازة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب

"الصيادلة": 73 ألف صيدلية تشارك في حملة الحد من الزيادة السكانية

"الصيادلة": 73 ألف صيدلية تشارك في حملة الحد من الزيادة السكانية

11 ديسمبر.. الإعلان عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية

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مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بأقسام الشرطة بالمحلة

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