تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، حالة من التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى تساقط أمطار غزيرة.

وأعلنت الوحدة المحلية بمدينة الطور حالة الطوارئ القصوى، حيث أكد المحاسب فوزي همام رئيس مدينة الطور، أنه جرى تجهيز وإعداد جميع معدات الحملة من سيارات كسح ونشرها على الطرق لرفع أثار المياه.

كما جرى تكليف جميع رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية للتأكد المستمر من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لحين الانتهاء من فترة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المدينة.