شاركت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في الاحتفال باليوم الرياضي المقام بنادي العزيمة، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة ، الذي يهدف إلى زيادة فهم المجتمع لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة.

ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، رسالة لمتحدي الإعاقة بهذه المناسبة قال فيها : إن إقامة هذه الاحتفالية يأتى في إطار حرص الدولة وقياداتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الفئة والعمل على المساواة بين جميع المواطنين والعاملين، مشيرا إلي أن هذا الاهتمام تبلور في إعلان الرئيس 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأناب الوزير، مدير المديرية ياسر سعيد ، حضور الاحتفالية ، وتقديم التهنئة لذوي القدرات الخاصة في يومهم ، كما شاركهم بعض الألعاب الرياضية.