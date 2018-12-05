قدمت الفنانة رانيا يوسف الشكر للفنان محمد صبحي، لدفاعه عنها خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "on e".

ونشرت "يوسف" جزء من المداخلة الهاتفية من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقة عليها: "شكرا الفنان الكبير محمد صبحي".

ودافع "صبحي" عن الفنانة رانيا يوسف خلال أزمتها الأخيرة بسبب الفستان التي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا إن "هناك ما هو أبشع وأقبح من فستان رانيا يوسف في كل المهرجانات السابقة وأنها لم تستغل أسلوب التعري خلال أعمالها المحترمة التي قدمتها".