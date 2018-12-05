قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، إن 90% من تجارة مصر الخارجية تتم بحرا عن طريق موانيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الميناء الجاف الذي ستقيمه مصر يعطي عددا من المميزات أكثر من الموانئ البحرية، مشيرا إلى أن إقامة الميناء سيشعر المواطن بتحسن لأنه سيرفع عن كاهله رسوم النقل التي تفرض على السلع.

وأصدر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر كأول ميناء جاف بمصر.