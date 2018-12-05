قال محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن الهدف الأساسي من منتدى إفريقيا 2018 هو الترويج للاستثمار في إفريقيا.

وأضاف عادل، خلال استضافته عبر سكايب ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن عقد القمة في مصر يؤكد أن مصر هي بوابة القارة السمراء.

وتابع الرئيس التنفيذي أن مصر ستعرض تجربتها في جذب الاستثمارات، خاصة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون فرصة لعرض خطة الإصلاح الاقتصادي وتأثيرها في النمو.

تنطلق فعاليات منتدى الاستثمار إفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومي 8 و9 ديسمبر المقبل في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا.