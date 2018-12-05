نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو تناول أبرز ما جاء خلال فعاليات المعرض "إيديكس 2018" على مدار ثلاثة أيام، تزامنًا مع ختام فعاليات المعرض اليوم.

وجاء في الفيديو، الذي نشره "الرفاعي" عبر موقع "فيسبوك"، أن المعرض تضمن أحدث المنتجات الدفاعية والأمنية لكبرى الشركات العالمية.

وأوضح الرفاعي، أن المعرض شهد مشاركة 43 شركة أمريكية، و13 شركة روسية، لعرض أحدث منظومات التسليح العالمية، بالإضافة إلى 34 شركة فرنسية و22 شركة بريطانية، و20 شركة ألمانية، و20 شركة صينية، و13 شركة إسبانية، و14 شركة هندية.

أما على مستوى الدول العربية، فشاركت المملكة العربية السعودية بـ8 شركات، وشاركت الإمارات العربية المتحدة بـ27 شركة.