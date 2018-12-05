نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، فيديو للقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير الدفاع الكاميروني جوزيف عصوم، ورئيس الأركان المالي الفريق بمبا موسى، ورئيس الأركان الرواندي الفريق باتريك نياموفومبا والوفود المرافقة لهم، الذين يزورون مصر حاليا للمشاركة في فعاليات معرض "إيديكس 2018".

وقال المتحدث العسكري إنه جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمامات المشتركة وإلقاء الضوء على علاقات الشراكة والتعاون وبحث تطورات الأحداث الراهنة وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

وأكد الفريق فريد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع دول القارة الإفريقية، ومن جانبهم هنأ وزير الدفاع الكاميروني ورئيس الأركان المالي ورئيس الأركان الرواندي مصر على نجاح تنظيم أكبر معارض الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا معربين عن سعادتهم بالمكشاركة في فعاليات المعرض.

والتقى الفريق فريد، اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية الإماراتي، لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق في المعارض العسكرية القادمة سواء يمصر أو بالإمارات.

وأجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة تفقدية شملت مختلف أجنحة وصالات المعرض.

ونظمت مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.