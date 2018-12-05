ضبطت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، مدير شركة تسويق عقاري سياحي بنظام "تايم شير" للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بادعاء حجز حصص عقارية بالقرى السياحية على خلاف الحقيقة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بورود 3 بلاغات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ضد "أحمد ح. ر"، 33 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم قرية ديملاش بمركز بلقاس بالاستيلاء على أموالهم بحجة بيع عقود وهمية سياحية بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" متخذًا من شركة في منطقة توريل مقرا له.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس المباحث، والمقدم أكرم صيام، معاون المباحث من ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر الشركة عثر على مجموعة كبيرة الأوراق والإعلانات عن قرى سياحية وكوبونات السحب وإيصالات وكوبونات هدايا ودفاتر إيصالات والعقود العقارية بأسماء مختلفة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف في محضر الشرطة، بارتكارب الوقعة وحصوله على أموال من المبلغين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15172 لسنة 2018 جنح قسم شرطة ثان المنصورة.