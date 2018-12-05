أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن استضافة الجامعة للمرة الأولى فعاليات الدورة الرياضية العربية المصغرة للجامعات لعام 2019، في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأشار إلى أن استضافة الدورة العربية يأتي وفقًا لتوجهات القيادة السياسية وتعزيزًا للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الطلاب وأشقائهم من الدول العربية، مؤكدًا أن الجامعة توفر الدعم الكامل وتسعى إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنظيم الدورة بهدف الخروج بها بالشكل الذي يليق باسم مصر، موضحاً الدور العظيم للرياضة في نبذ التعصب والعنصرية والكراهية والعنف.

وأشارت الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية أن الدكتور مجدي سبع أصدر قرارًا بتكليف الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بالكلية ورئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي مديرًا عامًا للدورة، والدكتور علاء حلويش وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة المراسم بالاتحاد الدولي للكاراتيه منسقًا عامًا للدورة.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا يشمل رؤساء اللجان المنظمة للدورة والمهام المكلفة بها كل لجنة، مؤكدة أن "سبع" يشرف بنفسه على تنظيم الدورة الرياضية التي تقام لأول مرة بجامعة إقليمية حرصاً على نجاحها.