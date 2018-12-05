قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجالات الوزارة عريضة وتمتد لأكثر من منحى، وهناك ركيزة أساسية متمثلة في التدريب وبناء القدرات وتوسيع المهارات، وهناك مجال في تطوير البنية المعلوماتية وكيفية النهوض بها، وكذلك المساهمة في بناء مجتمع رقمي في مصر، وكل ذلك من اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "طلعت"، خلال حوار خاص على قناة "روسيا اليوم"، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن الوزارة تساهم في الشمول المالي وكيفية تحقيقه في مصر، وهناك مساهمة في المشاريع التنموية المختلفة التي تقوم بها الدولة وبناء منظومة تشريعية والقيام بإصلاحات هيكلية تساند كل هذه المجالات.