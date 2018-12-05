قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن سوق الاتصالات المصرية من الأسواق الواعدة للغاية، وفي تقرير للبنك الدولي أكد أن السوق المصرية بين أكثر ثلاثين سوقا من حيث الجاذبية من ضمن 140 دولة، لما يمتلكه من خصائص وزخم.

وأضاف "طلعت"، خلال حوار خاص على قناة "روسيا اليوم"، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن وجود 4 شركات للمحمول يعني أنه ربما لا يوجد مكان لشركة خامسة في السوق، موضحًا أن هذا لا ينفي أن هناك مجالات عديدة وكثيرة للتوسع للاستثمار في هذه السوق سواء من قبل المشغلين الأربعة أو من شركات أخرى تقدم خدمات غير إدارة شبكة محمول.