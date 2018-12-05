قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018، خطوة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية في معدات الدفاع والمعدات العسكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة".

وأضاف "العصار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع الاستعدادات للمعرض بشكل دوري، بجانب الدور الكبير لوزير الدفاع في ظهور المعرض بالشكل اللائق والمشرف لكل مصري.

وأوضح أن المعرض كشف الحقائق عن المنتجات المصرية، وهناك مسؤولون كبار من الخارج اطلعوا على منتجاتنا والجديد فيها، ونحن على ثقة بعودة الدول للتعاقد على معداتنا المتميزة.

ونظمت مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.