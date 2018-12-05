أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، شهد تواجدًا إفريقيًا وعربيًا وأمريكيا وأوروبيًا بشكل كبير، موضحًا أن الإنتاج الحربي أعلن خلال المعرض عن عربتين مدرعتين تمتلكان مواصفات ترقى للمواصفات العالمية، وسيفوزان لو دخلا في أي اختبار أمام أي مركبات عالمية.

وأضاف "العصار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، مع قناة "الحياة"، أن المعرض سيكون سبب كبير في تسويق المعدات، بالإضافة للرادار المصري" الذي جرى إنتاجه بالتعاون بين الدفاع الجوي ومراكز البحوث الفنية بالقوات المسلحة ومصنع بنها التابع للإنتاج الحربي، مؤكدًا أن هذا الرادار مصري بنسبة 100%.

وأشار إلى أنهجرى الانتهاء من إنتاج "رشاش مصري متعدد" ذو مواصفات عالمية، وسيجد طريقه إلى التسويق عالميًا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضي، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أنَّ يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.