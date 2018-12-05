علق الإعلامي أحمد موسى على فوز النادي الأهلي على نادي الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبروك للأهلي العظيم، رغم أن الماتشات فوز وهزيمة إحنا عندنا مشكلة وهي أننا متعودين على الفوز بس، والتعادل بالنسبالنا هزيمة".

واحتفى "موسى" بمستوى اللاعب أحمد الشيخ الذي أحرز هدف التعادل اليوم "كانوا هيقعدوا في البيت النهارده، أداء ولا أروع".

ونجح النادي الأهلي في الفوز على نادي الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري، ليحقق الفوز الثاني على التوالي ببطولة الدوري.