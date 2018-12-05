قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قوانين الأحوال الشخصية تسير بشكل جيد، ولكن هناك اختلاف رؤى في بعض الكنائس، ولكن المتفق عليه بين الكنائس أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وهذا من الأمور الثابتة الموجودة في الكتاب المقدس.

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "ten": "القانون الجديد لو فيه خلاف بين زوجين وانفصلوا عن بعض واحد ساب التاني لو ساب التاني لأكثر من 3 سنوات متصلة ومعندهمش أطفال أو 5 سنوات ومعهم أطفال، بنقولهم دول كسروا شرط الزيجة التواجد معا".

وتابع: "لو القضية اتعرضت على المحكمة، بنقوله احكم مدنيا بالطلاق، وتجيلنا في الكنيسة نحقق في أسباب الطلاق".